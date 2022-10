Lunedì 17 Ottobre 2022, 06:57

«Tempo al tempo», rispondevano l'anno scorso all'indomani della vittoria al Festival di Sanremo a chi gli domandava se dopo il tour nei palasport si sentissero già pronti per un concerto nello stadio della loro città, l'Olimpico. Il trionfo dello scorso luglio al Circo Massimo davanti a 70 mila fan ha fatto capire che il tempo è evidentemente volato, nella storia di questa band. E quello che era un sogno nel cassetto ora è diventato uno dei tanti appuntamenti di un calendario fittissimo, quello del Loud Kids Tour, la loro tournée mondiale. I Maneskin torneranno a casa, a Roma, il 20 luglio 2023 e lo faranno con quello che sarà il loro primo concerto allo Stadio Olimpico. Quattro giorni dopo, il 24 luglio, si esibiranno invece allo Stadio San Siro di Milano. «Negli stadi della Roma e dell'Inter», come ha detto Damiano.

Maneskin, incidente sul set del nuovo video The Lioneliest. Damiano: «Legato sott'acqua con dei pesi, pensavo sarei morto»



LE NOMINATION

L'annuncio era nell'aria da tempo. È arrivato ieri sera, nello studio di Che tempo che fa, dove la band è stata ospite di Fabio Fazio, al termine di una settimana che ha consolidato il successo su scala internazionale di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, tra l'exploit del nuovo singolo The Loneliest (è uscito lo scorso venerdì e in una settimana ha totalizzato 11,5 milioni di stream a livello mondiale su Spotify), il boom di nomination agli American Music Awards (si terranno il 21 novembre a Los Angeles, sono candidati in quattro categorie) e le due candidature ottenute agli MTV European Music Awards (il 13 novembre a Düsseldorf cercheranno il bis dopo il trionfo dell'anno scorso come Best Rock). Solamente una settimana fa il frontman era seduto in Tribuna Monte Mario, maglietta giallorossa d'ordinanza, a tifare la Roma nella sfida casalinga contro il Lecce: più volte, in questi mesi, è stato filmato mentre cantava i vari inni in mezzo agli altri tifosi. Tra nove mesi all'Olimpico canterà altre canzoni: quelle che in un anno e mezzo hanno permesso alla sua band di bruciare le tappe, diventando un fenomeno globale. «Pronti ad annunciare una bella notizia», avevano scritto ai fan su Instagram nel pomeriggio, condividendo gli scatti delle prove nello studio di Che tempo che fa.



I BIGLIETTI

All'ingresso degli studi Rai di via Mecenate a Milano si sono fermati a firmare autografi e le copie dei loro dischi e a scattare selfie con i fan, scortati dall'ufficio stampa (e Damiano dalla fidanzata Giorgia Soleri). Di fronte alle telecamere del programma condotto da Fazio hanno suonato il singolo The Loneliest: «Era un duro momento della mia vita. Ero lontano da casa, dalle persone che amo. E il pensiero che ho avuto è stato: se un giorno morissi, cosa vorrei dire e cosa vorrei lasciare a coloro che amo?», ha detto Damiano, parlando di come è nato il brano. Oggi, alle 12, saranno ospiti di Radio Zeta. I biglietti per le due date allo Stadio Olimpico e a San Siro saranno in vendita da domani alle 11. Prima dei due concerti negli stadi recupereranno le date del tour nei palasport italiani in programma all'inizio di quest'anno e rimandato alla prossima primavera: i quindici concerti sono già tutti sold out.