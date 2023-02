Maneskin, a Sanremo il pubblico si scatena per la band romana dei record

Superospiti d'onore i Maneskin, reduci dalla delusione dei Grammy, ma anche da una cavalcata trionfale oltre oceano partita proprio dall'Ariston. La band non entra dal palco ma dal settore dove è disposto il pubblico. Amadeus ricorda i record della band, tra cui l'onore di aver aperto il concerto dei Rolling Stones.



Tutti in piedi, tra applausi e smart phone alla mano per filmare. All'Ariston si balla con i Maneskin, che arrivano intorno alle 22 sul palco. Presenti per il terzo anno consecutivo a Sanremo, per un omaggio al luogo dove ha preso il via la loro grande ascesa verso il mercato internazionale: vincitori di Sanremo nel 2020, poi la vittoria anche all'Eurovision e da lì l'allargamento del successo all'estero con tour in tutto il mondo. L'anno scorso erano tornati per il passaggio di consegne da vincitori dell'anno prima, quest'anno da superospiti internazionali, complice l'uscita del nuovo album 'Rush!' («al primo posto in 15 Paesi», sottolinea Amadeus) e la presenza di Tom Morello, il leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine che duetta con loro nell'ultimo singolo 'Gossip'.

I brani eseguiti

Il primo brano rock a essere cantano è «I wanna be your slave», poi è il turno di «Zitti e buoni» e la band si è «gettata» tra le braccia del pubblico: mani in su nel nome del rock. Damiano & Co. hanno raffreddato gli animi dell'audience (si fa per dire) con la loro canzone «The loneliest». Con l'ultimo brano «Gossip» il gruppo romano ha chiuso la propria performance all'Ariston.



Il premio

Amadeus consegna il premio speciale alla band con la palma e il leone, simboli di Sanremo. «Ora parte il tour europeo e poi quello italiano, negli stadi».