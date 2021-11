I Maneskin conquistano Las Vegas sul palco dei Rolling Stones: la band vestita "a stelle e strisce"

Alla scoperta dell'America: i Maneskin conquistano Las Vegas. La band romana, vestita tutta a stelle e strisce, ha aperto ieri sera lo show dei Rolling Stones nella città dei casinò. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato l'enorme platea dei fan degli Stones con mezz'ora di rock puro, in cui hanno presentato un viaggio nei loro pezzi più forti, da 'Zitti e Buonì, il pezzo con cui si sono imposti prima a Sanremo e poi all'Eurovision Song Contest, a 'I Wanna Be Yoru Slavè. Grandi applausi dagli spettatori, che hanno anche invocato a più riprese il nome del frontman Damiano.

Una performance spavalda, senza alcun timore reverenziale e acclamata dalle migliaia di spettatori in attesa di Mick Jagger & company. «Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre», le parole del frontman Damiano. Poi solo musica. Note vibranti che scaldano immediatamente l'atmosfera dell'Allegiant Stadium e sciolgono il pubblico, anche i più scettici e quelli che i Maneskin non li avevano mai ascoltati . Si parte con due brani in italiano, tratti dall'ultimo album Teatro d'Ira: In nome del Padre e Zitti e Buoni, quello con cui hanno vinto l'ultima edizione del festival di Sanremo. Si prosegue con una decina di pezzi eseguiti con grande energia da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, che suonano, cantano e danno spettacolo facendo ballare la folla.

Fan in delirio

Pubblico in delirio, poi, alle prime note di Beggin', il brano che li ha resi famosi negli Stati Uniti e grazie al quale hanno già ottenuto il disco di platino in Usa, oltre a un impressionante numero di ascolti su Spotify. E poi l'ultima creazione della band romana, Mamma Mia, applauditissima. E non poteva mancare l'omaggio a colui che è un pò il mentore della band romana, Iggy Pop, con un pezzo iconico del repertorio dei The Stooges, I Wanna Be Your Dog. A chiudere lo show I Wanna Be Your Slave, «la nostra canzone preferita», spiega Damiano poco prima di introdurre sul palco gli Stones. Sui social è subito un tripudio di complimenti ai ragazzi di Monteverde: «Amazing boys!», «Sono stati grandiosi, fantastici, emanano energia positiva», «Mi piace come combinano rock, funk e R&B». E c'è chi scrive: «Ero venuto per i Rolling Stones, ma ho scoperto di essere qui per il chitarrista dei Maneskin!».