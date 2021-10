I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones il 6 novembre: l'annuncio al Tonight Show

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 10:14

I Maneskin apriranno un concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato questa notte – quando in Italia era l’alba – durante l’ospitata della band romana al “Tonight Show with Jimmy Fallon”, tra i programmi più seguiti della tv statunitense. La leggendaria formazione di “(I can’t get no) Satisfaction” si esibirà il prossimo 6 novembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas e per l’occasione Mick Jagger e soci hanno scelto come artista d’apertura proprio i Maneskin. Il quartetto composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio conquista così un altro grandissimo traguardo, l’ennesimo di questo 2021 da incorniciare, partito con la vittoria al Festival di Sanremo con “Zitti e buoni” che ha portato i Maneskin a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, a vincerlo e dunque a finire sul tetto del mondo.

Maneskin: Victoria, Ethan e Thomas “uccidono” Damiano, il video pulp di “Mammamia” è già cult

Durante l’ospitata al “Tonight Show”, introdotti direttamente dal padrone di casa, che ha mostrato ai telespettatori una copia del loro ultimo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, i Maneskin hanno suonato la cover di “Beggin’” diventata ormai una hit negli Usa – è la canzone rock più trasmessa dalle radio americane e su Spotify ha superato i 700 milioni di ascolti a livello globale – e il nuovo singolo “Mammamia”, uscito lo scorso 8 ottobre. Questa sera la band suonerà in concerto al Bowery Ballroom di New York, mentre il 1° novembre – prima dello show con i Rolling Stones – si esibirà dal vivo al Roxy Theatre di Los Angeles.