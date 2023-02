Maneskin a spasso per Pesaro a poche ore dal concerto: pranzo da Gibas, selfie con i fans. E a Victoria regalano le patatine

Saranno anche fuori di testa ma non sono tanto diversi da noi. I Maneskin, alla fine, sono ragazzi qualunque, o quasi. Damiano, Vic, Ethan e Thomas hanno trascorso la due giorni pesarese, prima dell'attesissimo concerto alla VitriFrigo Arena, la vera data zero del loro tour italiano nei palazzetti di tutta Italia (rimandata l'anno scorso a causa del Covid), vivendo la città.

Da Pasqualon ai selfie per strada

Della cena da Pasqualon (storica osteria pesarese nel cuore della città, in piazza del Popolo) di Victoria e Thomas si sa più o meno tutto. A quell'ora, con Pesaro avvolta dalla nebbia che manco Londra nei suoi giorni migliori, un tasso di uggiosità da fare invidia al Mogol più ispirato, i camerieri del ristorante non li avevano neppure riconosciuti. Anche perché, diciamocelo, dopo mesi di concerti in tutto il mondo tutto ti aspetti tranne che la band italiana più premiata venga a mangiare i passatelli con i funghi piuttosto che una Rossini.

Da Gibas a Silvana Ratti

Si sa di meno, invece, del pranzo da Gibas (ristorante di pregio su San Bartolo con vista mozzafiato sul mare) o dell'incontro di Victoria, con giacca leopardata ormai d'ordinanza, con Silvana Ratti, la signora indiscussa della moda pesarese e titolare della boutique di lusso in via Rossini. Quello che è certo è che Victoria si è concessa a tutti i fan (dribblando verosimilmente tutto il suo staff, al pari dei suoi colleghi, visto che il concerto Pesaro era blindato a fotografi e cineoperatori) inondando i social pesaresi di selfie con lei (acqua e sapone) tra viale Trieste (alloggiavano al Nautilus) e via Branca, la via dello struscio pesarese.

Le patatine di Victoria, poi tutti i fila per entrare: cancelli aperti dalle 19

Non solo: mercoledì sera, per le prove alla VitriFrigo Arena, dove nel 2017 erano arrivati come signori nessuno ma con tante belle speranze per le audizioni di X-Factor, Damiano e Victoria hanno avvicinato i loro fans ai cancelli del palazzetto. Ancora selfie e video. C'è chi, in mancanza di altro, ha allungato un pacchetto di patatine a Victoria che, divertita, ha risposto «Non è che le avete drogate, eh». Foto e video che sono state subito rilanciate e condivise alla velocità della luce dai fans di tutto il mondo. Come la famiglia arrivata dall'Olanda o quella giunta a Pesaro dalla Macedonia: padre, madre e due figli. La mamma, per dire, aveva tatuato sul braccio "Il Ballo della Vita", lo stesso tattoo di Damiano (sul petto) e titolo del primo album dei Måneskin. Succede anche questo.