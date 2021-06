I Maneskin "scaricano" l'agente, lo "sfogo" sui social: «Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio». Marta Donà CEO de "LaTarma Management - che ha nel suo palmares artisti del calibro di Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin, nonché nipote di Claudia Mori, storica moglie di Adirano Celentano, affida a Instagram il suo dispiacere dopo l'addio della band.

I Maneskin all'Eurovision con Marta Donà

Marta Donà personalità di spicco nel management italiano, e manager con "LaTarma", tra gli altri, di artisti come Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin, ha annunciato su Instagram la "rottura" con i Maneskin. Con un posto amaro, ma elegagante, nel quale - comunque - non ha voluto taggare la band, forse per non coinvolgerla in quella che - per certi versi - potrebbe risultare essere una polemica. Invece, il post della Donà è tutto il contrario: nessuna parola di acrimonia verso Damiano&Co. ma anzi un ricordo delle tante soddisfazioni ottenute in questi anni.

La band capitolina, negli ultimi quattro anni è stata seguita proprio dalla Donà che ha esultato con loro, solo un paio di settimane fa, durante la vittoria dell'ultimo Eurovision 2021, eppure qualcosa è cambiato, perchè Damiano &Co hanno deciso di affidarsi ad altri.



«Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili - scrive Marta Donà sul suo profilo Instagram - pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi».

Sui canali social dei Maneskin, al momento,non ci sono riferimenti in merito e non è chiaro il motivo di questa decisione che sembrerebbe essere unilaterale