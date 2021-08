Maneskin, l'ultimo live è uno show: Victoria a seno nudo sul palco, Damiano si tuffa sui fan

Martedì 17 Agosto 2021, 13:09

I Maneskin si godono il loro successo internazionale dopo la vittoria al festival di Sanremo e il trionfo all'Eurovision. Tuffi nel pubblico e nudità: la rock band romana si è scatenata durante l'ultimo live in Belgio. La loro musica continua a conquistare l'Europa.

Maneskin scatenati in Belgio

I Maneskin conquistano anche il Belgio. Il gruppo, diventato famoso grazie alla sua partecipazione qualche tempo fa a XFactor è in giro per l’Europa per suonare nei Festival musicali e in quello di Ronquieres, in Belgio, ha regalato al pubblico una grande performance.

Un occhio intanto al look della bassista Victoria De Angelis che si è presentata praticamente a seno nudo, con dei cerotti neri a coprire le nudità, mentre il frontman Damiano David, come accadeva spesso con le grandi rock star del passato, si è letteralmente lanciato dal palco sugli spettatori entusiasti. Risposta naturalmente entusiasta e calda da parte di tutti gli spettatori alla performance dei Maneskin, che si sono esibiti in una lunga scaletta comprendente 14 brani, con cover di Billie Eilish, Franz Ferdinand e Harry Styles.

I Maneskin nell'Alto Lazio: show in sala di registrazione ad Acquapendente

Victoria, le foto con la fidanzata

Nel frattempo su Su Diva e Donna sono uscite le prime foto di Victoria insieme alla sua presunta fidanzata tra le strade di Roma. Le due si stringono in un tenero bacio. «La prima volta che ho provato sentimenti per una ragazza è stato disorientante», ha raccontato la bassista dei Maneskin, «Oggi vivo la mia sessualità in maniera naturale e libera».