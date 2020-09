Maneskin, Damiano si taglia i capelli. Il cantante: «E non rompete il c...»

Cambio look per Damiano dei Maneskin. Il cantante classe 1999 ha postato sui social un video in cui i suoi lunghi capelli vengono tagliati, accompagnato dalla didascalia: «E non rompete il ca**o». Damiano ha un grosso seguito femminile, spaccatosi fra chi apprezza il nuovo taglio e chi invece lo preferiva "capellone". Intanto i Maneskin, dopo un periodo di silenzio, sembrano pronti a tornare con un nuovo album in uscita nel 2021.

LEGGI ANCHE X Factor, Emma litiga con Manuel Agnelli e poi si scusa: «Ho detto una ca**ata»



e non rompete il cazzo pic.twitter.com/ygcBPNF5Vf — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) September 11, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA