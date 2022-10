Måneskin, dai banchi di scuola ai palchi più prestigiosi: «Nel 2023 facciamo i nostri primi stadi!»

Lunedì 17 Ottobre 2022, 14:09

I Måneskin hanno scelto il salotto di ‘Che Tempo Che Fa’, dove sono stati ospiti in esclusiva domenica 16 ottobre, per annunciare due speciali concerti nel 2023. La rockband, infatti, sarà allo Stadio Olimpico di Roma il 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2023. “Facciamo i nostri primi stadi! Quello della Roma e quello dell’Inter!”, hanno dichiarato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Si arricchisce, così, il calendario live che vedrà a breve i Måneskin on stage con il ‘Loud Kids Tour’, al via da Città del Messico per arrivare nel nostro Paese a febbraio e fare tappe in tutta Europa. “Nell’ultimo anno abbiamo passato solo trenta giorni complessivi in Italia”, commentano Damiano & Co. a ‘Che Tempo Che Fa’. “Ultimamente le cose vanno a una velocità a cui è davvero difficile pensare. Quando però sali su palchi come quelli di Rock in Rio o del Coachella, ti rendi conto di quello che stai facendo”. Credits RaiPlay www.raiplay.it

