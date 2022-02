Maneskin ai Brit Awards in versione fetish: Damiano e la collana che non ti aspetti

I Maneskin non vincono (erano nominati per la migliore canzone internazionale con I wanna be your slave e tra i miglior gruppi internazionali) ma si fanno comunque notare ai Brit Awards di Londra. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono presentati in Gucci versione fetish, con abiti e accessori creati apposta per loro. Pantaloni e tute di latex con un tocco di rosa e qualche trasparenza: ma soprattutto la collana di Damiano che evoca un sex toy. Sì perché nella Gucci Love Parade, l'ultima sfilata a Los Angeles, il designer Alessandro Michele ha portato in scena sex toys trasformati in collane, uno tra tanti riferimenti al mondo fetish per celebrare l'amore e la fluidità.

I vincitori

Pioggia di premi per Adele, che vince per l'album, l'artista e la canzone dell'anno, mentre Billie Eilish si è aggiudicata il premio per il miglior artista internazionale. Il miglior cantautore dell'anno è Ed Sheeran mentre la miglior canzone internazionale è Good 4 u di Olivia Rodrigo. Ecco tutti i vincitori.

British Artist of the Year: Adele

British Album of the Year: 30 di Adele

British Song of the Year: Easy On Me di Adele

Songwriter of the Year: Ed Sheeran

Best International Song of The Year: Good 4 u di Olivia Rodrigo

Best Pop/R&B Act: Dua Lipa

Alternative/Rock Act: Sam Fender

Best Dance Act: Becky Hill

Group of the Year: Wolf Alice

International Artist of the Year: Billie Eilish

Best New Artist: Little Simz

Best British Hip Hop/Rap/Grime Act: Dave

Rising Star: Holly Humberstone

International Group of the Year: Silk Sonic