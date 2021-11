Maneskin, un'altra impresa? Dopo gli Mtv Ema stasera agli American Music Awards con Beggin'

I Maneskin vogliono prendersi tutto. Dopo il successo storico all'Eurovision, il trionfo più recente agli Mtv Ema e il boom di consensi per l'apertura del concerto dei Rolling Stones, stasera la band romana cerca un'altra impresa: è candidata agli American Music Awards con Beggin', la cover diventata virale (anche sui "nuovi" social come TikTok) di Frankie Valli e i Four Seasons che è rimasta per mesi in vetta alle classifiche di streaming di tutto il mondo. Dovranno vedersela con Olivia Rodrigo (cantante e attrice di High School Musical), Erika Banks, Megan Thee Stallion e Popp Hunna nella categoria Favourite Trending Song.

I Maneskin a Los Angeles con le star della musica mondiale

Stasera la band romana formata dal frontman Damiano e da Victoria, Thomas ed Ethan sarà sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles (l'evento sarà presentato dalla rapper Cardi B) e si esibiranno al pari di star della musica mondiale come Bruno Mars, i Coldplay, Diplo e Jennifer Lopez. I fan che vorranno seguire l'evento potranno farlo sui social o sul canale YouTube degli AMAs.