La mamma di Rubiales si barrica in chiesa e inizia lo sciopero della fame: «Dite la verità»

La Fifa ha sospeso dal suo incarico Luis Rubiales per 90 giorni. Il massimo organismo del calcio mondiale boccia il presidente della Federcalcio spagnola, sempre più nella bufera per lo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso, durante la premiazione ai mondiali di Sidney. Per «porre rimedio» alla situazione, la madre di Rubiales si è diretta in una chiesa e ha fatto lo sciopero della fame per sostenere suo figlio. Angeles Bejar ha chiesto di porre fine alla «caccia alle streghe».

Rubiales, dal bacio rubato alla Hermoso alla sospensione della Fifa: cosa è successo

La protesta

Bejar, ex parrucchiera, si è chiusa nella chiesa della Divina Pastora a Motril, a est di Malaga, nel sud della Spagna, e ha iniziato uno sciopero della fame «a tempo indeterminato, giorno e notte» fino a che non otterrà giustizia.

nelle scorse ore, i familiari si sono diretti in chiesa con delle bottiglie d'acqua alle 14:00 ora locale, cercando di parlare con la madre di Rubiales. Con loro c'era anche un medico.

Si ritiene che Angeles si sia intrufolata in chiesa ieri mattina presto e si è nascosta finché non se n'è andata. Il parroco è in vacanza e non tornerà ad aprire la chiesa fino alle 9.00 di martedì. Rubiales, nel frattempo, è arrivato a Motril nel fine settimana e si dice che stia a casa con le figlie e gli amici.