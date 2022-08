Elon Musk, la mamma Maye rivela: «Mio figlio mi fa dormire in garage»

La mamma di Elon Musk (51 anni) ha più volte raccontato che il figlio, attualmente l'uomo più ricco del mondo, avrebbe avuto da sempre poco interesse per i beni di lusso. Tanto da mettere in condizione anche le persone a lui più vicine, di condurre uno stile di vita austero, almeno in sua presenza. Da questa "regola" non sarebbe esente nemmeno la stessa mamma del fondatore di Tesla, Maye Musk, la quale avrebbe confessato di dormire in un garage quando va a trovare il figlio.

Maye Musk, mamma di Elon: «Mio figlio mi fa dormire in garage»

La modella e attivista Maye Musk, 74 anni, è oggi una celebrità a pieno titolo, con una popolarità totalmente indipendente da quella del figlio, tanto da essere una Dior Beauty Ambassador nonostante la non più giovanissima età. Durante un'intervista al Times, la donna ha raccontato di quanto sia stato difficile il divorzio dal marito, Errol Musk, prima che Elon diventasse conosciuto in tutto il mondo come CEO di SpaceX e Tesla.

Maye Musk ha dichiarato di aver sempre saputo che il figlio fosse un genio fin da quando il piccolo Elon aveva tre anni, tanto da avergli dato il soprannome di "Genius Boy". Ma nonostante i 263 miliardi di patrimonio, il maggiore dei suoi tre figli ha poco interesse per i beni materiali «non possiede nemmeno una casa». La donna ci tiene poi ad aggiungere qualcosa su uno dei fratelli dell'imprenditore sudafricano: «Pur conoscendo il potenziale di Elon, do a mio figlio Kimbal il merito di averlo fatto emergere». Kimbal (49 anni) secondo dei tre fratelli Musk, la più giovane è Stella (48 anni) è nella vita un ristoratore e imprenditore, da qualche anno fa parte del consiglio d'amministrazione di SpaceX e Tesla.

Nel corso dell'intervista al Times, Maye Musk decide di confessare un aspetto del rapporto madre-figlio decisamente insapettato. La donna afferma di non aver nessun trattamento di riguardo quando va a trovare Elon Musk a Boca Chica, in Texas, sede del quartier generale di Space X, dice che non le viene concesso «alcun lusso» e poi aggiunge qualcosa di incredibile: «Devo dormire in un garage dell'azienda, mi dice che non posso dormire in un'abitazione elegante stando vicino a un sito missilistico, perché non sarebbe corretto». Il miliardario vive infatti in un prefabbricato in affitto da 50 mila dollari, grande 37 metri quadri di fianco alla base di Boca Chica. Abitazione che Elon Musk ha ribattezzato "Casita".

This will be Mars one day pic.twitter.com/nf4hML8dKx — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2022

