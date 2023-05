Mamma con 13 figli, famiglia da record a Treviso. La donna: «Mi ritengo molto fortunata e non sono mai stanca»

MANSUE' (TREVISO) - È nato il tredicesimo figlio di Oana Bizu, 38 anni e Onisim Bizu, 40. I genitori, di origine romena, avevano già 12 figli. Lo scorso anno il sindaco Leonio Milan aveva concesso la cittadinanza italiana a tutta la famiglia. I genitori sono arrivati in Italia dalla Romania ancora diversi anni or sono. Già al momento del matrimonio si erano detti di volere una famiglia numerosa, credono fermamente che i figli siano una benedizione del cielo. Fino alla metà del secolo scorso a Mansuè, e più in generale, in tutta la Marca, famiglie così numerose erano tutt’altro che infrequenti.

Una famiglia da record

Nelle campagne mansuetane i più anziani si ricordano bene delle grandi case coloniche dove vivevano anche 50-60 persone. Adesso ci pensano i giovani immigrati a tenere alta l’asticella della natalità, in un’Italia che vede un preoccupante inverno demografico. L’ultimo nato è Isaia, alla nascita pesava 3098 grammi, è venuto alla luce ieri pomeriggio, con parto naturale dopo un travaglio durato poche ore. Anche lui ha visto la luce all’ospedale di Oderzo come i suoi fratellini, a partire dal primogenito nato nel 2007.

Tutta la famiglia si è riunita nella nuova Family room dell’ospedale, uno spazio intimo e protetto dedicato ad accogliere le neo-famiglie nelle ore successive al parto.

Qui fratelli e sorelle, insieme ai loro genitori Oana e Onisim, hanno potuto festeggiare il nuovo arrivato. «Mi ritengo molto fortunata - racconta felice la “neo” mamma Oana -. La mia è una famiglia molto numerosa, ma non mi sento affaticata. Le mie giornate sono sempre ricche di gioia e sorrisi, mio marito mi sostiene e i bambini si aiutano gli uni con gli altri. Siamo tutti entusiasti dell’arrivo di Isaia nelle nostre vite». La famiglia vive in una semplice, linda casetta trifamiliare nella lottizzazione di via Papa Luciani. Il ménage familiare è basato sulla cooperazione. I più grandi aiutano i più piccoli, cercando di darsi una mano tutti assieme sia nello svolgimento dei compiti che della pulizia della casa. Vivono in serenità, sembra quasi una storia d’altri tempi.