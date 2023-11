Mamma fa i compiti al posto delle figlie: «Si stressano e non hanno tempo per fare altro». Bufera sui social

Una giovane donna, madre di tre figlie femmine, ha scatenato i social con un video postato recentemente su TikTok circa i compiti a casa. Il dibattito sugli eccessivi esercizi assegnati ai bambini dagli insegnanti è sempre più un argomento di discussione in moltissime scuole in tutto il mondo. Molti genitori - ma anche educatori esperti - sono infatti sempre più convinti che un sovraccarico di doveri scolastici anche a casa imperdisca ai bambini di avere un equilibrio sano tra apprendimento e svago.

Il caso di Lottie Waver, questo il nome della madre statunitense, ha alzato però un vero e proprio polverone sul tema.

"Parole controverse": le reazioni

Nel video, la donna esordisce spiegando alcune delle cose che fa come madre che potrebbero generare polemiche: dal dare priorità al rapporto con il marito rispetto a quello dei figli, al non instillare alcuna religione nei piccoli.

Nessuno di questi temi, però, ha destato particoari reazioni da parte dei suoi follower, fino a quando la donna non è arrivata all'argomento "compiti per casa".

Per combattere la quantità di compiti assegnati, spiega Lottie, «li faccio al loro posto, in modo che non si stressino». «So che ogni genitore aiuta - prosegue la donna - ma se i miei figli sono occupati o se hanno fretta o altro, io li faccio al loro posto, perché non voglio stressarli con problemi di matematica che non hanno tempo di fare» confessa la mamma, aggiungendo che «potrebbe non essere giusto, ma continuerò ad aiutarle».

Le reazioni

Queste parole sono diventate virali su TikTok e hanno accumulato quasi 400.000 visualizzazioni, 47.000 like e commenti di ogni tipo a riguardo: numerosissime le critiche fa parte di genitori che la accusano di star dando alle sue bambine un cattivo esempio in termini di fatica e sacrificio.

«Insegniamo loro ad essere brave persone... Ma insegniamo loro anche a spacciare per proprio il lavoro degli altri!». Ma nono sono rare le opinioni opposte: «D'accordo al 100% - scrive un'altra mamma - non capisco proprio il concetto di compiti a casa quando sono letteralmente a scuola per 7 ore per farli».