Mamma di 5 figli lavora ogni giorno 10 ore di fila, il marito a casa le fa trovare tutto in disordine: lei chiede il divorzio

E' diventata virale su TikTok per aver condiviso un video in time-lapse di lei che ripulisce una casa terribilmente disordinata che suo marito non si è preoccupato di pulire mentre lei era impegnata a lavoro per sei giorni su sette con turni di dieci ore. Nel video che ha più di 7 milioni di visualizzazioni e quasi 17mila commenti, la mamma mostra le varie stanze della casa traboccanti di vestiti, giocattoli, cibo e spazzatura. Una situazione talmente insostenibile da far prendere una decisione drastica alla donna: divorziare.

La casa sommersa dal disordine

L'utente di TikTok , Lynalice Bandy, che sull'app si fa chiamare @5kids5catssomedogstoo, evidenzia un problema comune a molte donne: un partner assente e disinteressato alla gestione della vita familiare, oltre che alle pulizie. Il video di Bandy comincia con una didascalia che recita: «Ho lavorato sei giorni su 7, dieci ore di fila con un solo giorno libero, in cui ero in malattia. Vorrei fingere di non essere l'unica persona che pulisce qui, ma come puoi vedere... Queste stanze non ricevono molta attenzione quando non sono in casa». Ogni stanza della casa è ricoperta da pile di disordine e spazzatura. Cibo e biancheria sono ovunque: dalla cucina al soggiorno, dalle camere da letto alla sala da pranzo. Il video di Bandy ha evidenziato una situazione comune a molte mogli, madri, compagne che si trovano a dover fare i conti con un carico mentale e materiale nettamente superiore a quello del partner, che dà per scontato debba essere la donna a prendersi cura della casa e dei figli.

Il divorzio



La donna, che ha deciso di mettere fine al suo matrimonio proprio a causa dell'incapacità del marito di dividere le responsabilità familiari, ha poi pubblicato un aggiornamento al video diventato virale in cui spiega che è riuscita a chiedere il divorzio e ha lasciato quella casa, anche se continua ancora a pulirla per consentire ai suoi figli di vivere in un ambiente pulito e accogliente quando sono in visita al padre.

I commenti

Sono migliaia i commenti apparsi sotto al video della mamma che ha trovato il coraggio di cambiare la sua vita: «Essere un genitore single mentre si è sposati è davvero il peggio che c'è. Sono felice che tu abbia scelto di cambiare per te e per i tuoi figli», scrive un utente. «Quando il marito diventa un altro figlio», scrive un altro. Io avrei messo un letto in garage e detto a mio marito di dormire lì», suggerisce un terzo.