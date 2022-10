Malcom Occhetto morto, il cinema e i viaggi: chi era il figlio di Achille

Malcom Occhetto, il figlio di Achille Occhetto, tragicamente morto a Las Palmas, lavorava tra cinema, web, teatro e tv. Aveva girato molto, tra Germania e Stati Uniti ed ora era in Spagna. Era stato direttore della fotografia in "Viaggio in corso nel cinema" di Carlo Lizzani (2007). Achille Occhetto sposò in prime nozze l'attrice di origine italo-somala Elisa Kadigia Bove dalla quale ebbe due figli, Massimiliano e appunto Malcom.

Sul suo profilo Linkedin scriveva: «Multifunzionale curioso capace nella organizzazione e nel problem solving esperienza acquisita a partire dal settore cinematografico seguita da esperienze nel teatro televisione fino alla realizzazione di materiale audiovisivo per il web. Ideale per un ambiente in cui sia richiesta flessibilità nei ruoli e nei compiti assegnati. Puntuale nelle scadenze e negli appuntamenti avendo lavorato e vissuto negli Stati Uniti ed in Germania a Berlino dove la puntualità è imprescindibile. Vorrei inoltre dopo tanti anni di free-lancig trovare posto in una azienda dove potere esprimere un senso di appartenenza».