Mahmood a Sanremo 2024: «Alzavo muri per timidezza, sto imparando a essere sincero con me stesso»

Venerdì 2 Febbraio 2024, 07:19

‘Nei letti degli altri’ (dal 16 febbraio) è il nuovo album di Mahmood che torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con ‘Tuta gold’. “In questo album racconto tanti lati di me e di come io ho visto le persone che ho conosciuto in questi anni – spiega l’artista – Raccoglie quadri di vita differenti e la cosa che collega tutti questi pezzi, queste sfere di vita quotidiana è il mio immaginario. L’immagine del letto rappresenta per me un porto sicuro: è dove portiamo le persone che amiamo e credo che negli ultimi due anni mi abbia fatto riflettere tanto. È anche un luogo di autoanalisi [...] e il luogo in cui ho esorcizzato tanti demoni”. E ancora: “Ho sempre cercato di alzare barriere e muri, forse per una mia timidezza, soprattutto con chi non conoscevo. Adesso sto cercando di essere più sincero, anzitutto con me stesso”. Foto di Giulia Bersani da Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Diodato con ‘Ti muovi’ a Sanremo 2024: «La sensazione di squilibrio da cui nasce il movimento»