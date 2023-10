Ha 22 figli in un anno con la maternità surrogata, chi è Kristina Ozturka: il marito è un magnate russo

Kristina Ozturk, è questo il nome della 'super' mamma, sta attualmente crescendo i suoi 22 figli. La maggior parte di loro ha un'età compresa tra i due e i tre anni. Per la madre i bambini non sembrerebbero bastare mai, infatti ha affermato di volerne ben 105 figli biologici con il marito milionario, un magnate russo. Da sottolineare che la protagonista di questa storia è una mamma surrogata. Ma cosa significa?

Maternità Surrogata

Con tale termine, ci si riferisce a è una donna che "si presta" a condurre una gravidanza, fino al parto, per conto di persone che non possono avere figli per diversi motivi.

L'atto di portare a termine una gestazione per altri prende il nome di maternità surrogata. Tuttavia, nel linguaggio comune, riferendosi a questa particolare pratica, non è raro sentir parlare anche di "utero in affitto".

I figli

La figlia maggiore ha otto anni di nome Victoria ed è stata concepita naturalmente in una precedente relazione. Gli altri 21 bambini sono tutti nati da madri surrogate. Kristina Ozturk ha anche pubblicato un libro sulla sua esperienza da 'super' mamma, in merito ha raccontato: «Sembra che sulla crescita dei figli sia già stato scritto tutto, ma ogni giorno ogni genitore è alla ricerca di informazioni utili per dare solo il meglio ai propri figli.E io non faccio eccezione. Come madre di 22 figli, posso dire con certezza che non esistono troppe informazioni: puoi sempre trovare qualcosa di nuovo».