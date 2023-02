Madonna, morto il fratello Anthony Ciccone: per anni aveva vissuto come clochard sotto un ponte nel Michigan

Anthony Ciccone, il fratello maggiore di Madonna, è morto a 66 anni. È stato il musicista Joe Henry, sposato con la sorella di Madonna, Melanie Ciccone, ad annunciarlo su Instagram. Anthony aveva un rapporto "complicato" con la sorella pop star. Per anni aveva lottato con l'alcolismo ed aveva vissuto come senzatetto per diverso tempo ed era andato a vivere sotto un ponte nel Michigan.

Madonna, il quadro sparito nel 1918 spunta nella casa della popostar. Ecco cosa è successo

Anthony Ciccone, morto il fratello di Madonna

Nel dicembre 2017 Anthony aveva completato un soggiorno in una struttura di riabilitazione e successivamente si era riunito con la sua famiglia. Condividendo una foto in bianco e nero di suo cognato, Joe Henry ha scritto sui social: «Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, se n'è andatoieri sera. Lo conosco da quando avevo 15 anni. Anthony era un personaggio complesso. E dio sa: ci siamo aggrovigliati nei momenti, come possono fare i veri fratelli. Ma lo amavo, e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere. Ma i problemi svaniscono e la famiglia rimane». La sua causa della morte non è stata resa pubblica.

IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA

Anthony aveva spesso puntato il dito contro i suoi familiari: «Sono uno zero ai loro occhi, una non persona. Sono un imbarazzo per loro. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe o non se ne preoccuperebbe per mesi», disse in un'itervista nel nel 2011.