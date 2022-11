Madonna e il filtro in cui "si dà fuoco": scoppia la polemica su Instagram per gli scatti hot

Scatti infuocati per una Madonna "on fire" (o "in fiamme"). L'icona del pop ha condiviso alcuni scatti sexy in lingerie con un filtro "fiamme" nelle storie Instagram con sotto la canzone "Burning Up" suo grande successo del 1983. E immediatamente è scattata la polemica.

Madonna, twerking in lingerie su TikTok. I fan sotto choc: «Ma cosa le sta succedendo?»

Madonna sfugge alla censura di Instagram

Nei giorni precendenti la cantante di 64 anni aveva fatto parlare di sé anche per altri scatti osé in cui, in una foto avvolta da luci led viola, mostrava in bella vista il capezzolo (non censurato). Nonostante le rigide politiche di Instagram e Facebook circa le foto di nudo, questa foto non è stata censurata.

Le polemica per i post "infuocati"

Oltre alle foto che ritraggono Madonna con il filtro "fiamme", c'è anche un video, realizzato in camera da letto che mostra la cantante in un balletto. Il filtro oscurava il volto, mentre al collo la cantante indossa collane con diamanti e una croce d'argento. Altri video sono girati in salotto e nel bagno, dove la cantante si immerge per "spegnere le fiamme".

Le foto arrivano dopo alcuni giorni di polemica. Le foto "sexy" pubblicate dalla pop star avevano suscitato le polemiche del rapper 50 cent, che l'aveva definita troppo anziana per postare foto di questo tipo. Un'accusa che però è stata rimandata al mittente.

Critiche anche dal rapper di In Da Club, 47 anni (che già nel 2021 aveva avuto un botta e risposta con Madonna) che ha scherzato su uno dei suoi selfie sexy, e ha criticato un video della star.

Controversa, esuberante Madonna a 64 anni sfida i tabù e continua a far parlare di sé. Da vera regina del Pop.

