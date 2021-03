Madonna, foto su Instagram super trasgressiva. E Snoop Dogg le invia cuori

Sessantadue anni in forma pazzesca. La popstar Madonna, al secolo Louise Veronica Ciccone, ha pubblicato su Instagram dei selfie che la ritraggono in splendida forma. Sexy, ammiccante, trasgressiva.

L'avevano accusata di usare Photoshop. E questa è la sua risposta: «And Now For A Moment of Self Reflection..............Madame X». Un momento di autoriflessione, scrive la cantante di "Like a Virgin" facendo riferimento al suo album e alter ego "Madame X" del 2019. La X compare in bella vista, nei piccantissimi scatti postati, a incrociarle il seno. Una X che si sposa bene con la lingerie nera indossata per l'occasione. Completa il look costituito solo dal reggiseno di pizzo nero e gli slip, un cappello di Ruslan Baginskiy (220 dollari), collane di ciondoli e poi calze fino alla coscia. Tra i commenti spicca quello di Snoop Dogg: «I need u. Hit. Guy», con diverse emoji. L'attrice Asia Argento ha scritto: «Sei così splendida», mentre Florence Pugh (il personaggio di Amy nell'ultima versione cinematografica di Piccole Donne) è esplosa: «OH. MIO». La conduttrice americana Kelly Ripa e il modello Jon Kortajarena hanno entrambi lasciato cadere una serie di emoji di fuoco nei commenti.

Poche settimane fa una fotografa australiana Amelia Goldie, aveva accusato Madonna di averle rubato uno scatto social. La Ciccone avrebbe sovrapposto la sua faccia al corpo della ragazza 28enne per il lancio di Rebel Heart (2015), ma Amelie ne è accorta solo ora.

