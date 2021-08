Madonna, 5 cose che probabilmente non sai sulla Regina del Pop

Martedì 17 Agosto 2021, 13:06

Il suo vero nome è Louise Veronica Ciccone, ma per il mondo intero è Madonna. La Regina del Pop ha appena compiuto 63 anni e come meta per festeggiarli ha scelto proprio l'Italia. Insieme ai figli e all'amato Ahlamalik Williams, la cantante ha spento le sue candeline in Puglia, a Borgo Egnazia. Grande festa e location esclusiva per questo compleanno, ma non solo: arriva anche una buona notizia. È ormai ufficiale lo storico accordo con Warner Music Group, una partnership che riguarda il suo intero catalogo musicale. Non finisce mai di sorprendere la popstar: sulla scena da decenni, ma sempre pronta a lanciarsi in nuovi progetti. In quanti però sanno che agli inizi, appena arrivata a New York nel 1978, aveva solo 35 dollari sul conto? Questa e altre curiosità su Madonna in questo video.