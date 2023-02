Maddie McCann, chi è la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007 e perché è ancora un giallo irrisolto

Maddie McCann - Madeleine Beth McCann, questo è il nome completo di Maddie, la bimba di Leicester scomparsa il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza con i genitori Kate Healy McCann e Gerry McCann. All'epoca Maddie McCann aveva solo 4 anni.

È una storia che va avanti da anni perché non si sa che fine abbia fatto la bambina: il corpo non è stato mai trovato e i suoi genitori ancora la cercano. Da oltre dieci anni si rincorrono ipotesi, teorie, avvistamenti, nuove piste di indagine.

All'epoca mamma e papà dichiararono di averla lasciata senza sorveglianza, con i suoi fratellini (due gemelli di due anni), in una camera da letto al pianterreno del residence dove alloggiavano in Portogallo, mentre loro mangiavano con degli amici in un ristorante a circa 120 metri di distanza.

C'è una girandola di sospettati che si alternano nei faldoni della polizia. Il primo fu Robert Murat, un residente locale. Gli stessi genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, finirono nel mirino degli investigatori. Tutti scagionati.

Il caso rimane aperto sia per la procura inglese che per l'Interpol.

La svolta nel 2020, c'è un sospettato numero uno: è Bruckner

Il cerchio sulle indagini si stringe solo negli ultimi anni e precisamente nel 2020 quando c'è un super sospettato. ma non ci arrivano i procuratori britannici bensì quelli tedeschi poiché il sospettato numero uno è tedesco. Si tratta di un 43enne di nome Christian Brückner, già condannato per lo stupro di una turista di 72 anni e detenuto per spaccio di droga, in passato protagonista di abusi sessuali e atti di pedofilia.

Bruckner è sospettato del rapimento e dell'omicidio di Madeleine McCann, oltre che di una bambina tedesca. L'uomo ha vissuto in Portogallo, nella regione di Algarve, tra il 1995 e il 2007 e sarebbe entrato nella stanza d’albergo per un furto ma avrebbe deciso poi di portare via anche la piccola Maddie. La procura tedesca sostiene che ci sia stato anche l'omicidio.

Eppure la verità su Maddie sfugge ogni volta. E c'è anche un'altra pista, poco battuta, ma c'è. Quella che dice che la bambina sia ancora viva e quindi non sarebbe più una bambina ma una ragazza di 19 anni. L'ultma svolta è recentissima: c'è una ragazza che sostiene di essere Maddie e vuole sottoporsi al test del Dna.

