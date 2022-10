Macron, bagno di folla a Trestevere per il presidente francese e la moglie Brigitte

La lunga giornata romana del presidente Emmanuel Macron, ospite dell'evento "Il grido della pace" della Comunità di Sant'Egidio, si è chiusa con una passeggiata nei vicoli di Trastevere insieme alla moglie Brigitte e a una doppia scorta di sicurezza (italiana e francese). Un gruppo imponente che ha subito richiamato l'attenzione dei passanti. Qualcuno si è lanciato in saluti a le president, con Macron che ha risposto con grande affabilità. Un bagno di folla terminato quando il gruppo ha raggiunto l'hotel, sempre a Trastevere, dove Macron poche ore prima aveva incontrato il nuovo presidente del consiglio Giorgia Meloni.

#nonelarena "Presidente, come è andata con #Meloni?, in esclusiva per Non è l'Arena il giornalista Lorenzo Rotella intercetta il presidente francese #Macron a Trastevere.#GovernoMeloni @lor_rothttps://t.co/YyBefVKrfp