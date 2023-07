Macron ha ricevuto un dito mozzato tramite posta prioritaria. Giallo sul mittente e sul movente: è una minaccia per le proteste in Francia?

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto nel corso degli anni diverse minacce, tra cui proiettili inviati a lui tramite posta. Ma l'ultimo pacco ricevuto è davvero singolare: all'interno c'è un dito umano mozzato. La macabra spedizione è arrivato lunedì all'Eliseo di Parigi.

Il dito è stato inizialmente messo in un frigorifero, ha dichiarato una fonte della casa presidenziale ufficiale. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, la parte del corpo mozzata doveva essere conservata per poi essere analizzato il più rapidamente possibile. Il dito è stato poi identificato come appartenente a un «essere umano vivente».

Il dito non è stato accompagnato da alcun biglietto o altra forma di corrispondenza, lasciando gli investigatori perplessi. «Non è affatto chiaro perché questo dito sia stato inviato al Presidente», ha detto la fonte precisando che il proprietario del dito non sarebbe stato identificato per una serie di motivi, tra cui la riservatezza medica.

Fancia e Macron nel caos

Il pacco arriva in un momento particolarmente travagliato per Macron, che è stato costretto ad affrontare le rivolte in tutto il Paese per una serie di questioni sociali. Tali questioni vanno dalla riforma delle pensioni all'uccisione di un diciassettenne franco-algerino da parte di un poliziotto di Parigi la scorsa settimana: la stampa transalpina non esclude che il dito mozzato sia stato inviato per minacciare il presidente francese.

Altri disordini sono attesi per venerdì, quando Macron guiderà le celebrazioni del 14 luglio per la Festa della Bastiglia a Parigi.

Le doigt coupé a été envoyé au palais de Macron. Nous allons tous nous venger de nos compatriotes de Macron. #MacronDestitution pic.twitter.com/V95Zr7y8L3 — sofia.Blanchet (@sofia_sofia563) July 13, 2023

Migliaia di poliziotti e gendarmi in più saranno in strada in seguito agli avvertimenti dei servizi segreti secondo cui i rivoltosi prenderanno di mira la festa nazionale francese.