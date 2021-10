GFVip, Lulù spiega le ragioni della sua insicurezza: «A 15 anni sono stata ricattata con delle mie foto nuda»

Domenica 3 Ottobre 2021, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 22:14

Dietro l'insicurezza di Lulù Salassiè nei confronti di Manuel Bortuzzo ci sarebbero delle ragioni molto profonde che risalgono all'adolescenza della giovane. La princess, tra i più discussi protagonisti di questa edizione del GFVip, racconta di esser stata vittima di revenge porn all'età di 15 anni.

Lulù e il difficile racconto «Ho vissuto un incubo terribile»

«Sono così io perchè quando avevo 15 anni per sei mesi una persona mi ha ricattato con delle mie foto nuda», con queste parole Lulù Salassiè spiega le ragioni della sua insicurezza. «Io ho vissuto sei mesi in un incubo terribile. Fortunatamente vivevo a Londra, questo era di Roma, però mi svegliavo ogni mattina con 80 messaggi di questa persona che mi assillava in continuazione anche quando io stavo a scuola. Dovevo rispondere sempre in classe», ha aggiunto.

Potrebbero essere forse queste le ragioni a cui aveva accennato la princess durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, parlando delle ragioni profonde della sua gelosia e insicurezza nei confronti di Manuel Bortuzzo con cui è legata sentimentalmente all'interno della casa. In puntata Lulù aveva accennato al trauma di alcune difficili esperienze del passato.

La stroria tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salassiè

La storia tra la principessa e il campione di nuoto intanto non smette di far discutere. La loro relazione, iniziata già dai primi giorni di permanenza nella casa, sembrerebbe messa a dura prova proprio dalla continua ricerca di attenzioni da parte di Lulù. Un'avanzata a cui invece Manuel oppone un atteggiamento più cauto a tutela dei propri spazi. Sono diventate virali sul web le immagini che ritraggono Bortuzzo pulirsi la bocca dopo i baci della sua "fidanzata" con fare quasi disgustato per rimuovere il rossetto di lei.

Manuel, interrogato in puntata da Alfonso Signorini, ha giustificato il suo distaccamento facendo riferimento alla volontà di non voler rovinare «qualcosa di importante». Una motivazione che però non ha del tutto convinto gli spettatori.