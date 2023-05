Lukashenko «ricoverato d'urgenza a Mosca dopo l'incontro con Putin». E si parla di avvelenamento

Lukashenko è stato ricoverato d'urgenza in una clinica di Mosca dopo l'incontro con Putin. A darne notizia sul proprio profilo Twitter è Valery Tsepkalo, candidato alla presidenza della Bielorussia, ambasciatore negli Stati Uniti e da sempre oppositore del presidente di Minsk. «Attualmente, rimane sotto cure mediche. I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche», scrive Tsepkalo.

Putin, la vendetta in caso di sconfitta in Ucraina. Il capo della Royal Air Force: «Minaccia per la Nato»

Il ricovero

«Sono state condotte procedure di purificazione del sangue e le condizioni di Lukashenko sono state ritenute non trasportabili.

«Affermiamo con fermezza - prosegue - che le tecnologie esistenti sono adeguate per lo svolgimento di elezioni eque e trasparenti in Bielorussia in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani, senza interferenze dirette da parte del Cremlino. In tal modo, creeremo un'istituzione legittima agli occhi di tutti i bielorussi e della comunità globale in generale. Lo svolgimento delle elezioni in un momento così critico non solo aiuterà a ripristinare la legge e l'ordine nella futura Bielorussia, ma getterà anche le basi per stabilizzare la situazione ai confini dell'Unione europea e del mondo».

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow's Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W — Valery Tsepkalo (@ValeryTsepkalo) May 27, 2023

La malattia

«Ho avuto un adenovirus, non morirò, state tranquilli». Si era espresso Lukashenko cqualche giorno fa in tv mentre presenziava ad una riunione del governo. Fedele alleato del presidente russo Vladimir Putin, Lukashenko, 68 anni, aveva affermato di essere stato malato di adenovirus, un comune virus che porta raffreddore e influenza. A riportarlo era stata l'Ukranska Pravda,, riprendendo l'agenzia statale bielorussa Belta. Nei giorni scorsi erano circolate voci sul suo stato di salute da quando è apparso a una parata militare a Mosca il 9 maggio scorso, con l'aria stanca