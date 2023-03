Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, vacanza d'amore alle Maldive: le foto social

«In paradiso con te». E' la dedica che Luisa Ranieri fa al marito Luca Zingaretti. I due attori si sono goduti una vacanza da sogno in un vero paradiso terrestre alle Maldive. Hanno alloggiato in uno dei lussuosi resort, con un bungalow a loro disposizione. L'attrice ha sfoggiato le curve in bikini, posando accanto al marito in riva al mare. I loro sguardi, i sorrisi, il modo di stare vicini raccontano di un legame forte e sincero che fa sognare anche i loro follower.

Jerry Calà, infarto nella notte a Napoli: sottoposto a un intervento di angioplastica, è fuori pericolo