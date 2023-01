Luisa Ranieri a Domenica In racconta l'amore con il marito Luca Zingaretti: «All'inizio non lo volevo»

Torna in tv Luisa Ranieri, sta infatti per andare in onda la seconda attesa stagione di “Lolita Lobosco”, la fiction Rai ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi che vede Ranieri indossare i panni di una investigatrice. Oggi pomeriggio, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato la sua vita privata: il suo matrimonio con il collega Luca Zingaretti, l'attore del "Commissario Montalbano".

Come si sono conosciuti? L'amore tra i due attori non sembra essere stato un colpo di fulmine, almeno per Luisa Ranieri.

«All’inizio non lo volevo, ero giovane, lui separato… poi è nato questo grande amore che dura ora», ha detto per poi aggiungere: «E meno male, visto che si lasciano tutti».

Il set cinematografico che ha fatto incontrare Luisa e Luca è quello di "Cefalonia". «È stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L'ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all'epoca. Invece è nata una storia importante che dura ancora adesso».

La coppia ha due figlie, Emma e Bianca, di 12 e 9 anni. «Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità», ha detto Luisa Ranieri a Mara Venier.

«Se un film si può fare si fa, altrimenti no. Io il film più bello l'ho fatto, sono le mie figlie», ha detto. Luca Zingaretti «non ci fa mancare niente e poi è coccolone. Siamo viziatissime. Io poi vengo da un'educazione in cui non sono stata viziata. Con lui ho incontrato l'amore, l'amante e anche i vizi che può darti un papà».

Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv 8 gennaio su Rai 1 torna la fiction con Luisa Ranieri: le anticipazioni della prima puntata