Luis Sal durissimo contro Fedez: «Si parlava già abbastanza di lui. Voleva pagarmi per avere riservatezza»

Luis Sal passa al contrattacco. Dopo il video di Fedez, in cui il rapper rivela i motivi dietro l'addio dello youtuber al podcast "Muschio Selvaggio", il 25enne bolognese racconta la sua versione dei fatti. E ci va giù pesante. Innanzitutto nelle modalità: ovvero pubblicando un video sul canale YouTube di "Muschio Selvaggio", senza avvisare prima Fedez. E quello che dice, aiutato da una presentazione in Power Point, con ogni probabilità scatenerà una forte reazione da parte di Fedez.

Fedez e Luis Sal, perché hanno litigato? La spiegazione di Federico: «Non tornerà»

Luis Sal contro Fedez: ecco cosa ha detto

Luis Sal esordisce così: «Già si parlava abbastanza di Fedez.

Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre». Lo youtuber, in altre parole, non condivideva la direzione presa dal podcast: «Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo».

«Fedez voleva pagarmi»

Poi la rivelazione: Fedez avrebbe proposto a Luis Sal dei soldi, in cambio del suo silenzio e delle sue quote della società "Muschio Selvaggio": «Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l'assenza con un testo concordato. Ti pago (con l'obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%», avrebbe detto il rapper nella ricostruzione fatta dall'ormai ex amico.

Luis Sal si dice consapevole del fatto che questa storia potrà avere delle conseguenze: «Ora mi trovo a difendermi da una narrativa in cui non avrei voluto far parte, neanche nel privato. Da un giochino di Federico che è anche molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all'avvocato».

La conclusione del video di Luis Sal suona come un addio definitivo al podcast: «Lui non lo sa, ma spero che terrà il video perché è anche il mio canale. È un progetto tanto mio quanto suo e avrei continuato volentieri se avesse mantenuto le mie idee, oltre alle sue. L'ho assecondato, ma quando si trattava di assecondarmi... Nì. Ciao Muschietti Selvaggi, rimanete sempre selvaggi e non fatevi domare mai».