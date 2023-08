Rubiales, Fifa sospende il presidente della Federazione spagnola dopo il bacio a Jennifer Hermoso

Luis Rubiales, presidente della federcalcio spagnola, è stato sospeso per volere della Commissione Disciplinare della Fifa. Il provvedimento preso dalla Federazione di calcio internazionale avrà una durata di 90 giorni. Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legate al calcio, a livello nazionale ed internazionale, in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti giovedì scorso, 24 agosto.

Scandalo Rubiales, le giocatrici spagnole: «Se rimane in carica, noi mai più in campo». Lui: «Contro di me falso femminismo»



«Le immagini parlano chiaro e mostrano che Luis Rubiales non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale».

E' il succo di un lungo comunicato diffuso dalla Federazione calcio spagnola in cui si boccia tra l'altro l'intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali: «Accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati», si legge nella nota.

La buona fede

Nel comunicato, è stata allegata una foto in cui si vede la giocatrice, Jenni Hermoso, abbracciare e sollevare per un istante Rubiales. Secondo la Federazione questo fotogramma proverebbe la buona fede del presidente Infine, la Federcalcio annuncia la presentazione «di tutte le azioni legali necessarie alla difesa dell'onore del Presidente della RFEF, che ha esposto in modo chiaro e semplice come si sono svolti gli eventi che sono causa di conflitto da parte di ampi settori della società contro il signor Presidente».

Il governo presenta una denuncia contro Rubiales

Ma intanto il Consiglio Superiore dello Sport (CSD), organo presieduto dal sottosegretario allo Sport, Victor Francos, ha trasmesso «una richiesta motivata» al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) per una possibile violazione della Legge sullo Sport e del Regio Decreto sulla Disciplina Sportiva da parte di Rubiales, infrazioni che rendono possibile una sospensione precauzionale del capo della Federcalcio.

Il CSD ritiene che sia stato violato l'articolo 76.1 della Legge sullo sport che si riferisce appunto ad abusi di autorità e ad atti notori e pubblici che violano la dignità o il decoro sportivo.

Anche il presidente del calcio a 5 si dimette

E anche José Miguel Ruiz Cortés, presidente dell'Associazione dei Calciatori di Futsal (AJFS), (il calcio a 5) ha presentato le sue dimissioni da membro del consiglio d'amministrazione della Reale Federcalcio spagnola (RFEF) dopo quanto accaduto ieri l'Assemblea Generale Straordinaria, durante la quale Rubiales ha annunciato la sua decisione di non dimettersi.

Basta

«Il governo sta arrivando tardi: bisogna fare in modo che quanto prima Luis Rubiales non possa più guidare la Federazione del calcio spagnolo». Lo afferma la vicesegretaria del Pp Carmen Fúnez.