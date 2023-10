Luis Miguel, la figlia Michelle Salas si sposa in Toscana e lui arriva in elicottero: invitati, abito, location, tutto sulle nozze da sogno

Luis Miguel ha accompagnato la figlia all'altare. Lo scorso fine settimana, la modella Michelle Salas, figlia del noto cantante, ha sposato l'imprenditore Danilo Diaz Granados in Toscana. La coppia ha dato inizio alla storia d'amore nel 2016, dopo un primo incontro grazie ad amici comuni. «È stato amore a prima vista», hanno confessato i due.

L'abito



Il matrimonio da sogno è avvenuto in abito Dolce&Gabbana per delle nozze sofisticate, come quelle che da sempre sosteneva di voler avere la figlia di Luis Miguel.

La location

Prima della cerimonia in Toscana, la coppia ha festeggiato in Messico, in compagnia della bisnonna, la famosa attrice Silvia Pinal, 92 anni, che insieme a María Félix e Dolores del Río forma il trio delle attrici messicane più famose nella storia.



La tenuta Il Borro, in Toscana, ha ospitato le nozze lo scorso sabato 14 ottobre, durante una cerimonia romantica in un ambiente da sogno con l'immancabile presenza del papà che ha accompagnato la figlia lungo la navata e svolto il consueto ballo durante il ricevimento. Nozze riservatissime e blindate, alle quali pare che Luis Miguel sia arrivato in elicottero e secondo il quotidiano Hola, il cantante è stato visto indossare uno smoking nero di Tom Ford, mentre la sua compagna Paloma Cuevas ha optato per uno splendido abito lungo verde smeraldo disegnato dalla sua cara amica Rosa Clará.

L'emozione delle nozze

Il posto, il mio vestito, la compagnia...

