Luigi Di Maio torna single: è finita la storia d'amore con Virginia Saba

Non è un bel periodo per Luigi Di Maio, l’ex ministro del Lavoro e degli Esteri negli ultimi governi Conte e Draghi, che dopo aver perso il posto nell’esecutivo e in Parlamento, rischia di perdere anche la fidanzata. Secondo quanto riporta Dagospia sarebbe infatti crisi nera con Virginia Saba, la sua compagna con cui faceva coppia fissa dal 2019: i due si sarebbero lasciati di comune accordo, ma mantenendo un rapporto di amicizia, specifica il sito.

Luigi Di Maio torna single, con Virginia è finita

Già da tempo circolavano voci sulla presunta crisi del loro rapporto, ma ora l’addio sembra avere le parvenze dell’ufficialità: Luigi e Virginia si erano conosciuti durante un pranzo elettorale e per tre anni hanno fatto coppia fissa, con tanto di paparazzate in vacanza al mare, foto insieme sui social e voci di una imminente gravidanza.



Da aprile scorso però la Saba ha smesso di condividere scatti di coppia: segnale che era stato subito colto dai sempre attenti cronisti di gossip. All’epoca però Di Maio aveva negato: Continuiamo a stare felicemente insieme e conviviamo. Pochi giorni fa però, la crisi è diventata irreversibile - scrive Dagospia - e tra i due è finita per sempre. Sui motivi precisi, non è dato sapere: non sono stati rivelati. Almeno per ora.