Luigi Di Maio chi è: età, famiglia, fidanzata e percorso politico dell'ex enfant prodige da M5S all'Ue

Luigi Di Maio è stato il più giovane vice presidente della Camera della storia della Repubblica, l'homo politicus del Movimento 5 Stelle, il leader che ha portato i grillini al trionfo nel 2018. È stato vicepremier, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ministro degli Esteri di due governi. Uno, nessuno, centomila. La storia dell'ex enfant prodige della politica italiana è, a suo modo, unica nel suo genere. Per i suoi detrattori Di Maio è ancora l'inesperto «venditore di bibite» allo stadio. L'ex ministro degli Esteri è stato visto insieme ad Alessia D'Alessandro, una donna di 33 anni in passato militante del Movimento 5 Stelle a Napoli e candidata nel 2018 nelle liste del partito nel collegio uninominale Agropoli-Castellabate in provincia di Salerno. I due sarebbero fidanzati. Luigi Di Maio è alto 1,70 metri.

Ma a soli 37 anni e dopo la debacle dell'ultima sua creatura, Impegno Civico, per lui presto potrebbe cominciare l'ennesima vita: quella da inviato dell'Ue per i Paesi del Golfo. Di lui si è detto tutto e il contrario di tutto. Di certo quando a soli 27 anni viene eletto vice presidente della Camera in tanti già avevano intuito le potenzialità di questo ragazzo di Pomigliano d'Arco. È il 2013 e a lui, pian piano, Beppe Grillo affida la regia della prima grande trasformazione del M5s: da forza della rottura, dell'urlo, dell'anti-politica a movimento plasmato sulle istituzioni. Di Maio, nel 2014, entra nel direttorio che guida i pentastellati. Nel 2016 affianca Virginia Raggi nella campagna, vincente, per il Campidoglio. La sua ascesa è costante e crescenti sono anche i malumori nei suoi confronti. Quando a Rimini, nel settembre del 2017, è incoronato leader del Movimento, i 5 Stelle sono già spaccati tra governisti e ortodossi, con questi ultimi che hanno in Roberto Fico il loro riferimento.

Luigi Di Maio, le elezioni 2018

A mettere d'accordo tutti, tuttavia, ci pensano le elezioni del 4 marzo 2018: il M5s sbanca con il 33%. Di Maio, al Sud, è soprattutto l'uomo del reddito di cittadinanza. È costretto a fare un passo di lato per la guida del governo, che viene affidata a Giuseppe Conte. Ma resta alle cronache lo scatto del vice premier campano, raggiante e con i pugni alzati, che festeggia dal balcone di Palazzo Chigi l'ok alla manovra proprio con il reddito di cittadinanza al suo interno. Il governo M5s-Lega dura poco più di un anno, a causa dello strappo di Matteo Salvini. Di Maio, tra gli ultimi a convincersi sul nuovo governo con Pd e renziani, diventa ministro degli Esteri del Conte II, mantenendo la carica anche con la successiva nascita dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Comincia per lui la fase atlantista, europeista e iper-istituzionale. Diviene, in una Ue e in una maggioranza ancora non compattissime sulla linea pro Ucraina, uno dei più fermi assertori del sostegno a Kiev. Ed è proprio la guerra il casus belli della fragorosa rottura con Conte e Grillo.

In vista delle elezioni del 25 settembre scorso fonda Impegno Civico e corre in alleanza con il Pd. La bocciatura è totale. Lo stesso Di Maio non viene eletto e sparisce dai radar. Fino alla scelta di Josep Borrell: inviato dell'Ue nei Paesi del Golfo. Se i gatti hanno sette vite, Di Maio ne ha qualcuna in più.

