Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli: nozze blindate con 40 invitati e arriva Silvio con la fidanzata

E' il matrimonio dell'anno ai tempi del Coronavirus. Blindato e ancora più esclusivo. Nella cappella dell'oratorio San Sigismondo della basilica di Sant'Ambrogio, uno dei luoghi più suggestivi di Milano, si sono celebrate le nozze fra Luigi Berlusconi, il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi, e Federica Fumagalli. La sposa è arrivata dieci minuti prima delle 17 a bordo di un van con i vetri scuri, attraverso i quali si intravedeva il velo dell'abito bianco realizzato dall'amica stilista Alessandra Rich. All'ingresso il servizio di sicurezza controllava i nomi degli ospiti, circa quaranta secondo indiscrezioni, molti dei quali sono giunti a bordo di van o auto con vetri oscurati.

Fra di loro, ovviamente, ci sono la mamma dello sposo, Veronica Lario, le sorelle Barbara ed Eleonora, e anche la primogenita di Berlusconi, la presidente di Fininvest e Mondadori, Marina Berlusconi. La cerimonia è celebrata da un padre domenicano. In serata, al ricevimento in programma nella tenuta brianzola di famiglia a Macherio, definito strettamente famigliare, Silvio Berlusconi è atteso con la fidanzata, la deputata di FI Marta Fascina, per fare gli auguri agli sposi.

