Ludovica Cutuli, chi è la Miss Italia che da Piero Chiambretti parla di economia (e di Chiara Ferragni)

Tutta colpa di Audrey Hepburn. È lei l’attrice che ha sempre ispirato Ludovica Cutoli. «Sono innamorata follemente di lei, della sua interpretazione. Ho scoperto da piccola Colazione da Tiffany, mi sono documentata molto su di lei, è la personificazione del mio ideale di donna, elegante, brillante, sagace, altruista, una filantropa, impegnata anche socialmente». Ma il suo primo passo verso il cinema Ludovica, oggi opinionista nel programma di Piero Chiambretti, l'ha fatto da comparsa nella fiction "Il commissario Montalbano", che si girava nella sua Sicilia: «Restai affascinata dall’atmosfera del set».

Stefano De Martino cambia casa: il nuovo appartamento a Milano (prima del trasloco a Roma per Affari tuoi)

Dalla laurea alla tv

E grazie anche alla laurea in Economia «ho avuto la mia prima grande occasione nel mondo dello spettacolo.

Sono stata scelta per il programma di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi, in onda su Raitre». Parla di economia, parla degli "affari" di Chiara Ferragni. Ne parla perché Piero è rimasto colpito da lei, come racconta anche a Di Più Tv: «Lo ha colpito che fossi laureata in Economia ma desiderassi fare l’attrice, lavorare nello spettacolo, e ha trovato il modo per unire le due cose: fare l’economista, ma in TV, nel suo programma».

Ma prima della televisione, di aver lavorato anche in una casa di produzione è stata quasi Miss Italia. «Sì, ho partecipato perché mi piace mettermi in gioco, affrontare nuove sfide. Mi sono presentata alle selezioni della mia provincia, Ragusa, e ho vinto il titolo di Miss Eleganza Sicilia, che mi ha garantito l’accesso alla finale nazionale. Non ho vinto».

E pensare che quando era adolescente, racconta ancora al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - era finita nel mirino di alcuni bulli, che la prendevano in giro per il mio aspetto fisico. «Non ero bella. Ero bassina, cicciottella, portavo gli occhiali e anche l’apparecchio per i denti. Non ho mai subìto gesti violenti, ma ho vissuto male quel periodo. Avevo quattordici anni, ero fragile e insicura per il mio aspetto, come capita spesso a quell’età, e le loro parole mi ferivano profondamente».

«Ho solo ventitré anni. Mi sento a mio agio sia nell’apparire seria sia nell’essere seducente, magari con uno sguardo ammiccante. Ma devo ammettere che mi sento più me stessa quando posso esprimere la mia sensualità». Sogno nel cassetto? «Vorrei rendere i miei genitori felici, orgogliosi e sereni anche dal punto di vista economico».