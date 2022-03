Lucio Dalla, a bordo dello yacht dove nacque Caruso: dal 4 marzo sarà aperto al pubblico

Non un “semplice” yacht, ma una casa estiva in cui Lucio Dalla amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Uno studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni. Lì sopra, se ti metti in ascolto, Dalla ancora si sente. A dieci anni dalla scomparsa del cantautore bolognese, il 4 marzo Assonautica di Latina intende ricordare il grande musicista in occasione del suo 79esimo compleanno attraverso la sua ultima barca “Brilla & Billy”, attualmente ormeggiata presso il porto di Formia nel Golfo di Gaeta, cui il cantante era profondamente legato.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto IL RICORDO Lucio Dalla: visionario, profetico e poetico, con la sua musica...

Brilla&Billy è una navetta di 23 metri interamente costruita con legni di prima scelta dal cantiere Azzurro di Fano nel 2004 per il noto cantautore Lucio Dalla, porta infatti il nome dei suoi due inseparabili Labrador.

Lucio Dalla: visionario, profetico e poetico, con la sua musica ha segnato la storia del Paese

In collaborazione con il Comune di Formia, Assonautica ha organizzato a partire dalle ore 16 la possibilità, per gli interessati, di visitare la barca ormeggiata, attualmente di proprietà di Gianni Gargano, ed ascoltare i suoi indimenticabili capolavori diffusi nell’area antistante l’imbarcazione. All’interno dispone di 3 cabine per ospiti: cabina Master matrimoniale con bagno privato e box doccia, cabina VIP matrimoniale con bagno privato e box doccia e una cabina Twin.