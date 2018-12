Luciana Littizzetto è tornata single. «Davide? Non ce la faccio a parlare di lui»

Luciana Littizzetto sta vivendo una situazione complicata a livello familiare. A confidarlo la diretta interessata a Di Più, nell’ultimo numero in edicola. Lucianina non si è sbilanciata troppo ma si è limitata ha fatto capire che è tornata single e che è dunque finita la sua storia d’amore con il musicista e compagno Davide Graziano dopo più di venti anni insieme.

«È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare», ha confidato l’amica e collega di Fabio Fazio. “Sto che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”, ha aggiunto la comica 54enne. Nel 2006 Luciana e Davide hanno in affido due figli di origine macedone, Vanessa e Jordan, che oggi hanno rispettivamente 24 e 21 anni.

