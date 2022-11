Luca Sguazzini colpito da ischemia cerebrale: l'ex concorrente di "Ballando con le Stelle" ricoverato in ospedale

Luca Sguazzini, ex concorrente di "Ballando con le Stelle", è attualmente ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale. A rivelarlo tramite una nota del programma è stata nelle scorse ore la conduttrice Milly Carlucci: «Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause».

Luca Sguazzini aveva partecipato a quella che ancora oggi è considerata una delle edizioni più celebri del programma, quella del 2016. E con lui anche Rita Pavone, Asia Argento, Platinette e Salvo Sottile. Sguazzini ottenne la medaglia di bronzo, classificandosi in coppia con la maestra Veera Kinnunen in terza posizione, subito dietro a Nicole Orlando e Stefano Oradei e ai vincitori Iago García e Samanta Togni.

La brutta notizia

Appresa la notizia, l'ex compagna di danze Veera Kinnunen ha pubblicato sui social un messaggio a Luca Sguazzini per sostenerlo (“Forza Luca” ha scritto la professionista). Nel frattempo, anche sul profilo stesso dell’ex concorrente di Ballando, via Stories, stanno fioccando messaggi di supporto. Tra gli altri spicca quello della compagna di Sguazzini, Sara Bertagnolli, che pochi mesi fa l’ha reso padre di una bambina.

Chi è Luca Sguazzini

Nato a Torino nel 1988, Sguazzini non riesce a stare mai fermo e si trasferisce a vivere per un lungo periodo prima in Australia, dove si occuperà dell’allevamento delle mucche, e successivamente in Giordania e Indonesia. Fisico statuario e fascino gli hanno permesso di lavorare in alcune importanti agenzie e di guadagnare in breve tempo migliaia di follower sui social. Proprio grazie al suo lavoro da modello verrà notato dalla produzione di Ballando, che lo inviterà a partecipare allo show.