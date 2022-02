Luca Argentero, haters ironizzano sul suo grave lutto: l'attore sbotta e replica sui social

Luca Argentero non è salito ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022 a causa della morte del suocero, papà della moglie Cristina Marino. L'annuncio è arrivato ieri mattina. Sui social c'è chi ha ironizzato sulla questione, in maniera veramente poco elegante, e l'attore non ci sta e replica pubblicamente.

Luca Argentero, ironia sui social per il suo lutto

Stamattina l’account Twitter @LiveSpinoza, seguito da oltre 165K di follower per l’ironia e il sarcasmo usato nel commentare eventi come il Festival, ha fatto uno scivolone inaudito: «Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe».

La risposta dell'attore

Non è riuscito a trattenersi Luca che ha risposto dal suo profilo in modo diretto: «Ma vaffa***o». Argentero non è riuscito a sorvolore e a tollere una la leggerezza di questa frase su una questione così grave. Vicini a Doc tutti i follower che hanno condannando il gesto di @LiveSpinoza.

Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe.

[@pantana21] — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) February 2, 2022

«Qualcuno ve l'ha mai detto che fate schifo? ma che commento idiota è? Pensate di far ridere? invece no, fate solamente piangere! Dovreste solamente chiedere scusa a Luca e imparare cos'è il rispetto negli altri!!!» e ancora «Ma siete deficienti forti, ma come vi permettete» e Daniele aggiunge:« Un'altra occasione persa per stare zitt»

Doc - Nelle tue mani, la fortunata serie Rai

L’attore, tornato lo scorso mese in tv nel ruolo del dottor Andrea Fanti per la seconda fortunata stagione della fiction Doc - Nelle tue mani, era atteso sul palco dell’Ariston ieri per celebrare il successo della serie di Rai1, che con la messa in onda della quinta puntata lo scorso giovedì ha raggiunto il 28,5% di share e sei milioni e mezzo di telespettatori. Ma secondo quanto appreso da fonti vicine alla famiglia, Argentero ha dato forfait al festival per restare accanto alla moglie. Ora restiamo a vedere se Luca risponderà di nuovo o lascerà cadere così la cosa.