Luca Argentero a Domenica In: «Seconda stagione di "Doc"? Vediamo». Mara Venier: «Chi ti molla più?»

Luca Argentero è ospite di Mara Venier a Domenica In. L'attore ha parlato di "Doc - Nelle tue mani", la fiction Rai che torna in tv giovedì con la seconda parte della prima stagione. Argentero si è detto molto colpito dall'impatto che la serie ha avuto sul pubblico: «Non mi era mai capitato di essere fermato per strada per un personaggio specifico, di essere chiamato Doc da padri e figli. La serie ha radunato famiglie davanti alla tv, non ci si litigava più il telecomando. Dopo aver letto il copione dei primi due episodi ne ho capito subito il potenziale».

Luca Argentero ha poi dato una piccola anticipazione su quello che vedremo in tv: «Il rapporto tra Andrea e Agnese è un nodo difficile da sciogliere, abbiamo lasciato il pubblico sul più bello». E sul futuro della serie, ha lasciato intendere qualcosa: «Per la prima volta in vita mia mi sono appassionato da spettatore, mi sono lasicato trasportare dalla storia come se non l'avessi fatta io la serie. Ci sarà un bel finalone e poi... vediamo». Mara Venier, però, non ha dubbi su una seconda stagione di "Doc": «E chi ti molla più!».

