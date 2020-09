Luca Argentero e Cristina Marino, in montagna per la prima vacanza con la figlia Nina Speranza

Per Luca Argentero e Cristina Marino sono le prime vacanze da genitori. Cristina infatti lo scorso 20 maggio ha dato alla luce la loro prima figlia, Nina Speranza, comunicando la notizia attraverso i social.

Tale e Quale Show, ecco i 10 protagonisti e tutte le novità. Conti: «Non chiamatelo talent né reality»

Gf Vip, Flavia Vento lascia la casa. De Blanck furiosa: «Sei pazza. Devi ricoverarti»

Con l’arrivo della bella stagione la coppia ha deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza in alta quota, a Courmayeur, naturalmente assieme alla piccola Nina Speranza. L’allegra famiglia è stata fotografata da “Diva e donna” mentre si gode una passeggiata in montagna, con Luca che spinge fiero la carrozzina, mentre trasporta sulle spalle uno zaino con tutto il necessario per il cambio.

Finita l'estate, Luca tornerà sul set per la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, mentre Cristina continuerà con il suo programma di fitness e alimentazioni che, a guardare il suo fisico a pochi mesi dalla nascita della figlia, sembra funzionare davvero egregiamente.

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA