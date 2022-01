Montagnier, chi è il premio Nobel sul palco dei No vax a Milano: ha scoperto l'Hiv (ma la comunità scientifica lo contesta)

Luc Montagnier ha conquistato il popolo no vax di Milano al grido di «viva la libertà», affermando che «la salvezza dell'umanità è nelle mani dei non vaccinati». Il virologo francese, spesso contestato dalla comunità scientifica, ha scoperto nel 1983 il virus Hiv insieme a Françoise Barré-Sinouss. Una scoperta che gli è valsa in premio Nobel per la medicina nel 2008. Eppure, negli anni, diverse sue teorie pseudioscientifiche hanno scatenato le ire degli scienziati, che lo hanno accusato di far leva sull'aver ricevuto tale onorificenza per diffondere messaggi errati dal punto di vista scientifico.

APPROFONDIMENTI COVID Montagnier, il premio Nobel alla manifestazione No pass a... ITALIA Manifestazione No pass a Milano con il Nobel Montagnier ROMA No Green pass, a Roma la manifestazione di Casapound CRONACA No vax, manifestazione flop a Napoli: poche decine di...

Montagnier, il premio Nobel alla manifestazione No pass a Milano: «Salvezza dell'umanità dipende dai non vaccinati»