4 Maggio 2021

di Stefania Piras

(Lettura 2 minuti)







Capelli liscissimi, lunghi, sorriso largo, piercing al naso e tutto quello che solo una 22enne può comunicare. Luana D'Orazio, la ragazza che è morta schiacciata da un macchinario industriale nella ditta dove lavorava, aveva anche un bambino di cinque anni, Donatello. Ed è per lui che aveva deciso subito dopo l'Istituto professionale frequentato a Pistoia di andare a lavorare da un anno all' orditoio "Luana", una fabbrica tessile che si chiama come lei, e come tante ce ne sono in quel distretto, nella provincia di Prato.

Mamma a 17 anni e operaia a 22 quando appunto un lunedì mattina incontra la morte in un modo che ha lasciato tutti sgomenti: letteralmente inghiottita dai subbi, i rulli, dell'orditoio: quel macchinario industriale che prepara l'ordito, cioè lo stato primordiale dei tessuti. Non fa rabbia e tristezza solo per la giovane età la morte terribile di Luana, ma perché sembra una tragedia novecentesca in un mondo in cui arrivano notifiche sonore ovunque a segnalare qualsiasi evento, pericoloso o meno.

Erika ha girato una storia con un cuore rotto, Ylenia che compare in decine stories invece non riesce a scrivere, Greta scrive: «Per sempre con me». Sono le sue amiche, tante, che compaiono in molte foto, quelle da ventenni in cui si balla mentre si passa la piastra ai capelli, si indossano tacchi altissimi e bei vestiti, si fa la prova costume o semplicemente si sale in auto con il reggaeton a tutto volume, si fa il playback mentre con il cellulare puntato a specchio si fa partire la diretta social per comunicare al mondo la potenza dei vent'anni.

Sul suo profilo social c'è una sezione dedicata a Leonardo Pieraccioni. La ragazza aveva partecipato come comparsa in uno dei suoi film "Se son rose" nel 2018. Ci sono le foto con il regista Pieraccioni, Claudia Pandolfi ed Eleonora Di Miele. Davanti alla tv Luana era riuscita a registrare con il telefonino l'esatto momento in cui compare. Lo ha intitolato "Luana sul grande schermo". Il 30 giugno avrebbe compiuto 23 anni.

Di «grande senso di ingiustizia, di rabbia e dolore immenso» parla Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, il cui pensiero «va alla madre e al padre di questa ragazza, al figlio piccolo che lascia e al fratello». «Non si può morire sul lavoro a nessuna età», le parole del governatore Eugenio Giani secondo cui questa tragedia «chiama ancora una volta alla responsabilità di tutti». «Morire così non è accettabile» afferma il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, «un'altra tragedia che ci addolora, ora basta», il commento del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.