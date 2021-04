19 Aprile 2021

Lorna Brooke, la fantina amatoriale caduta da cavallo l'8 aprile a Taunton, è morta. La donna di 37 anni era stata curata in pista prima di essere trasportata in elicottero in terapia intensiva al Southmead Hospital, Bristol, dove era stata sottoposta a osservazione e test per una sospetta lesione spinale, ma a causa di complicazioni, era stata indotta al coma.

Jockey Lorna Brooke has tragically died following her fall at Taunton earlier this month. Our thoughts are with her family and friends. pic.twitter.com/X7mqpIHBkc — Racing Post (@RacingPost) April 19, 2021

La sua morte è stata annunciata in una dichiarazione rilasciata dall'Injured Jockeys Fund. Il comunicato recitava «È con profonda tristezza che dobbiamo condividere la tragica notizia che Lorna Brooke è morta ieri. La sua famiglia ringrazia tutti per la loro gentilezza negli ultimi dieci giorni, in particolare il personale del Southmeads Hospital che è stato così professionale. Faranno un funerale privato e celebreranno Lorna una volta che le restrizioni del Covid-19 lo consentiranno».

Brooke aveva cavalcato 17 vincitori in Gran Bretagna e Irlanda nel corso della sua carriera. Gli appassionati di corse si sono detti devastati e sotto shock per la sua morte. Uno di loro ha ammesso «Pessime, terribili notizie su Lorna Brooke. Forse siamo colpevoli di sottovalutare l'immenso pericolo che i fantini / motociclisti da lavoro corrono ogni volta che escono a correre, sia al mattino che in gara».

Il giorno dell'incidente Brooke stava cavalcando Orchestrated per sua madre, Lady Susan Brooke.