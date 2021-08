Lorenzo Fragola, morto il papà Davide a 56 anni: combatteva da tempo con una malattia

Martedì 17 Agosto 2021, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 19:09

Davide Fragola, il papà del cantante Lorenzo Fragola, è morto all'età di 56 anni. Il decesso ieri, 16 agosto, dopo il peggioramento della malattia con cui combatteva da tempo. I funerali sono stati celebrati oggi a Catania, presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto. Davide Fragola era uno stimato membro della Squadra mobile di Catania, dove ha prestato servizio fino a quando le sue condizioni di salute gliel'hanno permesso.

Lorenzo Fragola ha ricevuto il supporto di papà Davide fin da bambino. È anche grazie a lui se il cantante, classe 1995, è riuscito a fare della sua passione il suo lavoro. Davide Fragola e la moglie Rossella sono apparsi in tv nel 2013, in occasione della partecipazione (con vittoria finale) di Lorenzo alla settima edizione di X Factor. Per ora il giovane artista ha preferito la via del silenzio, evitando qualsiasi comunicazione sui social.