Lorenzo Fragola, la malattia e il lutto traumatico: «Il momento più difficile della mia vita»

Riecco Lorenzo Fragola. Il vincitore di X Factor 2014, dopo mesi di silenzio, torna a parlare sui social e racconta il motivo per il quale era sparito dai radar per tanto tempo. «Ci siamo - scrive Fragola su Instagram - sono passati un po' di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora».

Lorenzo Fragola torna dopo la malattia e il lutto traumatico

Il cantante si apre e racconta: «Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite». Fragola fa riferimento alla morte del padre Davide, avvenuta lo scorso agosto. L'uomo, 56 anni, era in forza alla Squadra Mobile di Catania ed è stato uno dei primi a sostenere e incoraggiare la passione di Lorenzo per la musica.

Fragola poi parla della persona in foto con lui nella foto pubblicata: «In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per "esserci". Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio».

Chi è Mario: il Mameli di Amici 2018

«Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica - aggiunge - la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto». La persona di cui parla è Mameli, cantante protagonista di Amici nel 2018. Il post si conclude con un annuncio: «Intanto beccatevi sto pezzo nuovo che esce fra pochissimo. Baci affettuosi».