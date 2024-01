Lorenzo Biagiarelli dopo la morte di Giovanna Pedretti: «Ho solo cercato di stabilire la verità». Assente a "È sempre Mezzogiorno"

Lorenzo Biagiarelli è finito nel mirino dei social perché è stato lo chef e influencer a mettere in dubbio per primo la recensione di protesta contro la presenza di gay e disabili nel ristorante di Giovanna Pedretti, la donna trovata morta ieri. E qualche ora dopo ha respinto al mittente le accuse di "odio social" e "shistorm": «Mi dispiace moltissimo delle morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia», scrive su Instagram, ma invita «a riflettere sulle conseguenze del tentativo di ristabilire la verità. Se si dovesse temere sempre questo epilogo a questo punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social».

Lorenzo Biagiarelli, il post sui social

«Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze - scrive nella storia su Instagram Biagiarelli dopo avre espresso il suo dispiacere per la sorte di Giovanna Pedretti -.

Ci tengo a respingere con forza le accuse di 'odio social' e 'shitstorm' dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza».

«Vi invito - aggiunge -, se davvero pensate che la signora Giovanna si sia tolta la vita, per un inesistente 'odio social', a riflettere sul concetto di verità. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in ogni storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo, a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo, sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose».

L'assenza a "È sempre Mezzogiorno"

Finito al centro dei dibattiti social, Lorenzo Biagarelli ha deciso di allontanarsi (almeno per qualche giorno) dalla televisione e dal mondo dello spettacolo. Lo chef di "È sempre Mezzogiorno" non è infatti comparso nella puntata di oggi del programma di Antonella Clerici, in onda dalle 11.55 su Rai 1. Come annunciato dalla stessa conduttrice, il cuoco avrebbe deciso infatti di prendersi una pausa: «Non c'è Lorenzo. Sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni».