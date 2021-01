Lorella Cuccarini positiva al Covid: oggi ad Amici farà lezione in Dad

Lorella Cuccarini positiva al Covid. La nuova 'insegnante di ballo di "Amici" oggi non sarà presente in trasmissione. La showgirl ha rivelato di aver preso il Covid in un video registrato per gli allievi. Al momento non lamenta sintomi e per questo può assistere da casa alle esibizioni degli alunni valutando regolarmente i loro progressi. La produzione ha fatto sapere che del gruppo di lavoro di "Amici", solo la Cuccarini è risultata positiva al tampone.

APPROFONDIMENTI LE PAROLE DEL DIRETTORE Lorella Cuccarini, ecco perché non è stato rinnovato il... IN TV Grande Fratello Vip, critiche alla Cuccarini: «Heather Parisi...

«"Ecco la mia postazione" casalinga "per la prima puntata di Amici del 2021" scrive su Instagram condividendo una fotografia. "Il Covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida... Ora, sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo domani alle 14.10"».

Lorella Cuccarini, ecco perché non è stato rinnovato il contratto a La Vita in Diretta

Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021💥 Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida...

Ora, sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo domani alle 14.10🥰 pic.twitter.com/LSB443raAv — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) January 8, 2021

Ultimo aggiornamento: 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA